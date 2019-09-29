Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США

Телекоммуникационная компания Ericsson готова выплатить 12 млрд шведских крон (около $1,2 млрд), чтобы уладить ситуацию, связанную с несколькими антикоррупционными расследованиями, которые проводятся Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также Министерством юстиции США . Речь идёт о расследованиях, которые были начаты в 2013 и 2015 годах в связи с подозрением Ericsson в нарушении закона США о коррупции за рубежом.

Расследование американских ведомств охватывает период, закончившийся в первом квартале 2017 года. В результате были выявлены нарушения Кодекса деловой этики Ericsson и закона США о коррупции за рубежом в Китае, Джибути, Индонезии, Кувейте, Саудовской Аравии и Вьетнаме.

Стокгольмская компания признала нарушения, заявив, что они стали следствием некоторых недостатков, в том числе неспособности оперативно реагировать на предупреждения и неадекватный внутренний контроль. Несмотря на то, что процесс переговоров по урегулированию с властями США всё ещё продолжается, руководство Ericsson считает, что уже достигнута точка, когда возможно дать полноценную оценку предстоящих затрат. Отметим, что в ходе проводимого расследования дисциплинарные меры были применены к 65 сотрудникам Ericsson, 49 из которых были уволены.

В настоящее время пост генерального директора Ericsson занимает Борхе Экхольм (Borje Ekholm). За время его работы компания сумела значительно нарастить объём получаемой прибыли и увеличила спрос на производимое оборудование для построения сетей связи пятого поколения (5G).



