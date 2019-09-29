Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США

Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США

Телекоммуникационная компания Ericsson готова выплатить 12 млрд шведских крон (около $1,2 млрд), чтобы уладить ситуацию, связанную с несколькими антикоррупционными расследованиями, которые проводятся Комиссией по ценным бумагам и биржам, а также Министерством юстиции США. Речь идёт о расследованиях, которые были начаты в 2013 и 2015 годах в связи с подозрением Ericsson в нарушении закона США о коррупции за рубежом.

Расследование американских ведомств охватывает период, закончившийся в первом квартале 2017 года. В результате были выявлены нарушения Кодекса деловой этики Ericsson и закона США о коррупции за рубежом в Китае, Джибути, Индонезии, Кувейте, Саудовской Аравии и Вьетнаме.

Стокгольмская компания признала нарушения, заявив, что они стали следствием некоторых недостатков, в том числе неспособности оперативно реагировать на предупреждения и неадекватный внутренний контроль. Несмотря на то, что процесс переговоров по урегулированию с властями США всё ещё продолжается, руководство Ericsson считает, что уже достигнута точка, когда возможно дать полноценную оценку предстоящих затрат. Отметим, что в ходе проводимого расследования дисциплинарные меры были применены к 65 сотрудникам Ericsson, 49 из которых были уволены.

В настоящее время пост генерального директора Ericsson занимает Борхе Экхольм (Borje Ekholm). За время его работы компания сумела значительно нарастить объём получаемой прибыли и увеличила спрос на производимое оборудование для построения сетей связи пятого поколения (5G).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Разорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas CookРазорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas Cook
Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на БоржавеЭкоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Заробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУЗаробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУ
"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС
Блок рекламы


Похожие новости
"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС"ДТЭК Энерго" направил 1,6 млрд грн на ремонт своих ТЭС
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. мЗапасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. м
Нацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрдНацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрд
ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривенГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен
"Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет"Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет
Проект госбюджета предусматривает 47 млрд грн на субсидии в 2020 годуПроект госбюджета предусматривает 47 млрд грн на субсидии в 2020 году
Минфин заложил в проект госбюджета 5 млрд грн дохода от приватизацииМинфин заложил в проект госбюджета 5 млрд грн дохода от приватизации
Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - BloombergУкраина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометровЗапасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометров
Последние новости
Подгружаем последние новости