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2019-09-25
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Основатель и генеральный директор сети коворкингов WeWork Адам Ньюман покинет пост главы компании. Он останется членом совета директоров, но не будет иметь исполнительских полномочий, передает CNBC, пишут
Руководить WeWork будут вице-председатель совета директоров Себастьян Ганнингхэм и финдиректор компании Арти Минсон. В своем заявлении Ньюман отметил, что публичное влияние стало отвлекающим фактором для него и компании в целом, поэтому он решил уйти с поста гендиректора.
- WeWork — сеть рабочих пространств, которые сдаются в аренду. Адам Ньюман основал ее в 2010 году.
- Сейчас у компании открыты локации в 111 городах 29 стран мира. За время работы WeWork разными способами привлекла суммарно более $5 млрд и получила оценку в $47 млрд, став одной из самых дорогих частных компаний в США.
- Впрочем, WeWork пока не смогла стать рентабельной. В этом году компания планировала провести IPO, но из-за опасений инвесторов отложила выход на биржу. На фоне этого оценка WeWork упала почти вдвое — до $25-30 млрд.
Дмитрий Демченко, AIN
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