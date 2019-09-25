Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое

Основатель и генеральный директор сети коворкингов WeWork Адам Ньюман покинет пост главы компании. Он останется членом совета директоров, но не будет иметь исполнительских полномочий, передает CNBC, пишут AIN.UA

Руководить WeWork будут вице-председатель совета директоров Себастьян Ганнингхэм и финдиректор компании Арти Минсон. В своем заявлении Ньюман отметил, что публичное влияние стало отвлекающим фактором для него и компании в целом, поэтому он решил уйти с поста гендиректора.