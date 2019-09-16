"Укрзализныця" выплатила $150 млн по дебютному выпуску еврооблигаций

Украинский железнодорожный монополист "Укрзализныця" выплатил второй транш на сумму $150 млн в рамках погашения дебютного выпуска еврооблигаций и выплатил очередной купонный доход по ним.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый транш на сумму $150 млн был выплачен в марте 2019 года. Оставшиеся $200 млн предстоит погасить в течение ближайших двух лет.

"Несмотря на значительную нагрузку и негативные тенденции на рынках капитала накануне первой выплаты в размере 150 млн долларов США в марте текущего года, мы своевременно выполнили свои обязательства перед международными инвесторами. Выплата на 150 млн долларов США в сентябре является очередным подтверждением стабильности и прогнозируемости для участников рынка", - прокомментировал выплату глава правления УЗ Евгений Кравцов.

Напомним, что в мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. Деньги привлекались на пять лет под 9,5% годовых. Бумаги планировалось погасить 21 мая 2018 года, но в 2015 году в рамках реструктуризации государственного и гарантированного долга график изменили.

Теперь погашение основной суммы займа приходится на 2019-2021 годы: 60% должны быть выплачены в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.