Новостей.COM ⇒
2019-09-13
Список: активные бизнес-ангелы из Эстонии
В блоге эстонского коворкинга Lyft99 вышел перечень самых активных бизнес-ангелов из Эстонии. На это обратил внимание основатель агентства Center42 Кирилл Мазур, пишут
В список попали:
- Андрес Мартин (Andres M?rtin), инвестирует 5000 — 20 000 евро;
- Андрус Пурде (Andrus Purde), 10 000 — 20 000 евро;
- Арго Виркебау (Argo Virkebau), 10 000 — 50 000 евро;
- Дан Анису (Dag Ainsoo, Wise Guys Ventures), 50 000 евро;
- Герри Кодрес (Gerri Kodres, United Angels VC), 200 000 евро;
- Генри Тройде (Henri Treude, Spring Capital), 100 000 евро;
- Ивар Сиимар (Ivar Siimar, Trind,vc), 100 000 — 3 млн евро;
- Иво Реммельг (Ivo Remmelg), 10 000 — 50 000 евро;
- Яак Русааре (Jaak Roosaare), от 10 000 — 50 000 евро;
- Ян Таллин (Jaan Tallinn), 500 000 евро.
Полный список можно посмотреть тут.
Как отметил составитель перечня Раймонд Кулбергс, который привлек два раунда от эстонских бизнес-ангелов, наличие такого списка сыграло решающую роль в его случае. Он также добавил, что одна из особенностей инвесторов из Эстонии — взаимодействие между собой: «Общение с одним ангелом дает доступ к нескольким другим».
Дмитрий Демченко, AIN
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
Коломойский хочет долю в Приватбанке »»
13.09.2019 19:07
13.09.2019 19:07
←+Ctrl+→