Список: активные бизнес-ангелы из Эстонии

В блоге эстонского коворкинга Lyft99 вышел перечень самых активных бизнес-ангелов из Эстонии. На это обратил внимание основатель агентства Center42 Кирилл Мазур, пишут AIN.UA .

В список попали:

Полный список можно посмотреть тут.

Как отметил составитель перечня Раймонд Кулбергс, который привлек два раунда от эстонских бизнес-ангелов, наличие такого списка сыграло решающую роль в его случае. Он также добавил, что одна из особенностей инвесторов из Эстонии — взаимодействие между собой: «Общение с одним ангелом дает доступ к нескольким другим».