Список: активные бизнес-ангелы из Эстонии

В блоге эстонского коворкинга Lyft99 вышел перечень самых активных бизнес-ангелов из Эстонии. На это обратил внимание основатель агентства Center42 Кирилл Мазур, пишут AIN.UA.

В список попали:

Полный список можно посмотреть тут.

Как отметил составитель перечня Раймонд Кулбергс, который привлек два раунда от эстонских бизнес-ангелов, наличие такого списка сыграло решающую роль в его случае. Он также добавил, что одна из особенностей инвесторов из Эстонии — взаимодействие между собой: «Общение с одним ангелом дает доступ к нескольким другим».


Дмитрий Демченко, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
Минфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" странМинфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из СШАКитай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей УкраиныАхметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины
ФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 годФГИ включил 792 объекта в список малой приватизации на 2019 год
ГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 годуГФС обнародовала список предприятий для проверок в 2019 году
Кабмин расширил список запрещенных роSSийских продуктовКабмин расширил список запрещенных роSSийских продуктов
NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестицийNVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций
Евросоюз сократил черный список налоговых гаванейЕвросоюз сократил черный список налоговых гаваней
$60 млрд капитала — список богатейших основателей частных компаний в Долине
Список "Доступных лекарств" вырос до 261 названияСписок "Доступных лекарств" вырос до 261 названия
Reuters: Через банки Эстонии отмыли $13 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости