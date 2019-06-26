Украинский стартап Ecoisme закрывается

Стартап Ecoisme, который занимается разработкой сенсора для экономии электроэнергии в доме, объявил о закрытии. Об этом редакции AIN.UA сообщил его сооснователь Иван Пасечник.

«Партнерство с крупным европейским телекомом, победы в различных престижных стартап-конкурсах подзадоривали нас, а наличие пользователей, которые поверили в нас и оформили предзаказы на продукт, вели вперед. Но сейчас пришло осознание, что мы уже перепробовали все, что могли, чтобы построить компанию, запустить массовое производство и доставить продукцию нашим пользователям. Но не преуспели», — пишет сооснователь стартапа.

Сначала проект получил инвестиции под enterprise-решение, но руководство поняло, что так разработка будет идти медленно и есть риск, что деньги закончатся. Стартап перезапустился и сконцентрировался на конечных потребителях и проблеме экономии электроэнергии. Но и этот продукт довести до массового производства не вышло.

Украинский стартап Ecoisme закрывается

«После неудачи в с привлечением инвестиций в Дубае мы решили запустить эквити-краудфандинг в Лондоне на платформе Syndycate Room. Но мы не преуспели в этом. Крайне сложно было убедить инвесторов вкладывать в компанию, у которой за последние два года почти не было продаж», — рассказывает Пасечник.

С февраля этого года руководство пробовало продать компанию, что позволило бы вернуть деньги покупателям и частично покрыть вложения инвесторов. Но сделка по продаже не состоялась.

Сейчас компания предпринимает такие шаги:

  • В ближайшие недели ей назначат менеджера по ликвидации.
  • Он оценит все материальное и интеллектуальное имущество компании, будет заниматься возвратом денег кредиторам.
  • Компания также договорилась о скидке в 50% на энергомониторы Sense для своих покупателей из Америки и Канады.

Ольга Карпенко, AIN


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