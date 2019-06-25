«Чего это стоило? $400 млрд». Билл Гейтс рассказал о величайшей ошибке Microsoft

На мероприятии, организованном венчурной компанией Village Global, основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о том, почему в первые годы жизни компании нужно трудиться не покладая рук и поменьше отдыхать/брать отпуск. Он также добавил, что до сих пор жалеет, что позволил себе однажды «выпустить мяч из поля зрения», в результате чего Google перехватила у Microsoft инициативу и создала Android, которая стала основной мобильной ОС для «не-Apple устройств». , пишут AIN.UA

TechCrunch подготовил выдержку из речи Гейтса.

Я думаю, можно чересчур увлечься идеей тяжелой работы. Я действительно не верил в выходные, не верил в отпуск. Я знал номерные знаки каждого сотрудника и мог с точностью сказать, когда они покидали свои парковочные места за последний месяц. Не думаю, что людям это нравилось.

Когда мне перевалило за 30, я не мог себе представить, как я так умудрялся. Потому что, хоть это и было для меня естественно, я любил выходные. И знаете ли, моя девушка их любила[…].

Сегодня я часто отдыхаю. И мне 20-летнему я настоящий поэтому противен. Понимаете, я думал, что никогда не буду передвигаться ни на чем, кроме автобуса, а теперь у меня свой самолет[…].

Но да, это очень хорошо, когда в течение нескольких первых лет у тебя есть команда, которая готова с маниакальным усердием трудиться во благо компании, и как бы далеко это не зашло, у вас должно быть взаимное понимание — а не то, чтобы один человек ожидал чего-то одного, а другой — другого.

И будут люди, чье здоровье, родственники или другие вещи будут их отвлекать. Но я уверен, что придется принести большую жертву в первые годы [развития бизнеса], в частности если вы пытаетесь заниматься какими-то инженерными вещами, которые должны подтвердить осуществимость ваших планов.

Знаете, в мире софта, и в частности платформ, есть такие «победитель-получает-все» рынки. И величайшая моя ошибка как менеджера привела к тому, что Microsoft не случилось стать тем, чем сегодня является Android. Android — это платформа по-умолчанию для телефонов не Apple . И для Microsoft было бы естественно преуспеть на этом поприще.

Победитель получает все — это точно. Если у вас вдвое меньше приложений или только 90% приложений, вы на пути к провалу.

Есть место лишь для одной операционной системы не-Apple, и чего это стоило? $400 млрд, которые могли бы перейти от компании G к компании M.

[…]Другие наши активы, Windows, Office, все еще сильны. Так что мы — лидирующая компания. Если бы мы не допустили ту ошибку, мы были бы той самой Компанией. Но что уж теперь.

Идея, что такие маленькие отличия могут привести к огромным последствиям, не существует для многих бизнесов[…]. Но для софтверных платформ — она абсолютно гигантская. Каждую ночь вы думаете, не облажались ли? И в конце концов, мы облажались с кое-чем суперважным.