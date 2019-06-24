Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

Этот вопрос будет окончательно решен на заседании 26 июня.

Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами
Заседание правительства
Фото: пресс-служба кабмина

Кабинет министров намерен с 1 июля повысить пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Об этом сообщил в Фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.

"Полтора года назад - в январе 2018 года, в Мариуполе - я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались и для военных пенсионеров, и для представителей «вредных» и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", - написал он.

Сегодня, по словам премьера, появилась возможность увеличить пенсионные выплаты этой категории граждан. Этот вопрос будет окончательно решен на заседании Кабмина, которое состоится 26 июня.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты. Женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение. Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. гривен. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

В Минсоцполитики сообщали, что в 2019 году, в рамках первой индексации, пенсии увеличатся на 20%.


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