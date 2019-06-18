"Нафтогаз" предложил запасной вариант транзитного договора с "Газпромом"

Украинская компания готова подписать контракт на своп газа, а не транспортировку.

"Нафтогаз" предложил запасной вариант транзитного договора с "Газпромом"
Фото: UA Energy

"Нафтогаз Украины" готов подписать с "Газпромом" контракт на своп газа, а не его транспортировку.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя претензии "Газпрома" на счет НКРЭКУ и оператора ГТС Украины.

В "Нафтогазе" считают, что избавиться от них можно двумя путями.

Первый - как можно скорее привести закон об НКРЭКУ в соответствие с Конституцией и следовать разработанному "Нафтогазом" плану анбандлинга.

Второй вариант - подписание контракта на своп газа. В таком случае "Газпром" будет передавать на границе определенный объем газа, а "Нафтогаз" - передавать его смежным оператором в странах Европы.

В таком случае подписание контракта с оператором ГТС будет переложено с "Газпрома" на "Нафтогаз", а маржу (плату за транзит) смогут определить подписанты, а не регулятор.

"Нас устраивает предложение ЕС по транзитному контракту - 10 лет, в среднем должно быть не менее 60 млрд кубометров газа в год. Можем эти же параметры заложить и в контракт на своп газа", - написал Витренко в фейсбуке.

"Такой договор является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., и поэтому у Газпрома нет обоснованных оснований отказываться от его подписания. Наш запасной вариант позволяет достичь по сути такого й же результата, но при этом Газпром лишается указанных господином Кузнецом аргументов для отказа от транзита через Украину", - считает Витренко.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит РоSSии забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

Однако в "Газпроме" заявили, что не готовы подписывать транзитный контракт с Украиной на европейских условиях, на которых настаивает "Нафтогаз".


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