?Данилишин: Украина в ближайшие месяцы должна выплатить $3,5 млрд

По его данным, международные резервы НБУ, по итогам мая снизятся на $1,7 млрд.

Глава cовета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за три летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре - 1,7 млрд долларов.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре - 1,7 млрд долларов. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - написал Данилишин.

Он также отметил, что, согласно закону о Нацбанке, золотовалютный резерв "используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины".

"Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам Украины. Поэтому правительству следует иметь в виду эти позиции. Думаю, что независимость НБУ позволяет проводить достаточно взвешенную независимо ни от кого политику использования золотовалютных резервов. Как говорится - не одним днем живем", - добавил глава Совета регулятора.

По его данным, международные резервы Нацбанка, по итогам мая из-за выплат по госдолгу снизятся на 1,7 млрд долларов.

"Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться", - отметил Данилишин.