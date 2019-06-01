ЕБРР даст "Киевтеплоэнерго" кредит до €140 млн

Кредит дадут на модернизацию теплоэнергетического комплекса.

ЕБРР даст "Киевтеплоэнерго" кредит до €140 млн
Фото: Антон УсовФБ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "Киевтеплоэнерго" подписали соглашение о подготовке кредита для модернизации киевского теплоэнергетического комплекса. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на фейсбуке.

"Ожидается, что результатом этой работы станет предоставление кредита в размере до €140 млн", – написал он.

Кредит будет оформлен в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", к которой Киев присоединился в апреле 2019 года.

Напомним, программа "Зеленые города" предусматривает помощь в развитии «зеленой» планировки городов и инвестиций в инфраструктуру, необходимых для реагирования на вызовы в сфере городской экологической инфраструктуры.

С 1 мая 2019 года КП "Киевтеплоэнерго" увеличило тарифы на централизованное отопление горячее водоснабжение на 18-19%. Новая цена составляет от 1147 до 1169 грн/Гкал.

Тариф для учреждений, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, увеличится на 18,7%, или на 183,93 гривен/Гкал до 1 168,6 гривен/Гкал.

Компания заявляла, что рост тарифов связан с ростом цен на газ для всех категорий потребителей с 1 мая.


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