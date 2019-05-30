В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве

Наиболее оплачиваемыми специалистами в столице сегодня являются директора департаментов предприятий.

Киевский городской центр занятости назвал самую высокооплачиваемую вакансию в столице - это должность директора департамента.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева ".

Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тыс. гривен.

"По информации, предоставленной центру работодателями, наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня являются директора департаментов предприятий - как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне роста экономики спрос на опытных руководителей остается стабильно высоким, однако предложение кадров недостаточно.

"Должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов всегда достаточно сложным", - отметили в центре.

Напомним, по данным Госслужбы занятости, почти половина безработных украинцев имеют высшее образование.