В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве

Наиболее оплачиваемыми специалистами в столице сегодня являются директора департаментов предприятий.

В центре занятости назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Киеве
Фото: dcz.gov.ua

Киевский городской центр занятости назвал самую высокооплачиваемую вакансию в столице - это должность директора департамента.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тыс. гривен.

"По информации, предоставленной центру работодателями, наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня являются директора департаментов предприятий - как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне роста экономики спрос на опытных руководителей остается стабильно высоким, однако предложение кадров недостаточно.

"Должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов всегда достаточно сложным", - отметили в центре.

Напомним, по данным Госслужбы занятости, почти половина безработных украинцев имеют высшее образование.


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