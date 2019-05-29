Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)

Представитель Зеленского недоволен этим событием.

Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)
Фото: Andriy Gerus

Кабинет Министров вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил представитель Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус на Facebook.

Теперь Калушская ТЭЦ перешла в коммунальную собственность города Калуш, в котором ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик был мером.

Андрей Герус остался недовольным этим фактом и отметил, что заседание, где было принято решение о передаче ТЭЦ в госсобственность – было непрозрачным.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - подчеркнул Герус.

Фото: Andriy GerusFB

Кроме того, Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК.

Напомним, в январе 2019 года, Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации.

Госбюджет-2019 предсматривал поступление от приватизации 17 млрд гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажемWSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем
Кабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нетКабмин возложил спецобязательства на государственные энергокомпании, а на ДТЭК - нет
РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"
Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследованиеПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
Европейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера КосюкаЕвропейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера Косюка
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос Украины" и "Урядовый курьер" не будут выводить из госсобственности"Голос Украины" и "Урядовый курьер" не будут выводить из госсобственности
Минкульт предлагает направить 500 млн грн на патриотические сериалы, телефильмы и анимацию (документ)Минкульт предлагает направить 500 млн грн на патриотические сериалы, телефильмы и анимацию (документ)
За четыре месяца борьбы с нелегальными МАФами возле метро их стало на 15 больше (документ)За четыре месяца борьбы с нелегальными МАФами возле метро их стало на 15 больше (документ)
Суд признал недействительным выведение "Межигорья" из госсобственности – ЛуценкоСуд признал недействительным выведение "Межигорья" из госсобственности – Луценко
За 4 года Киевская область потратит почти 800 млн гривен на улучшение качества питьевой воды (документ)За 4 года Киевская область потратит почти 800 млн гривен на улучшение качества питьевой воды (документ)
Руководители «Нафтогаза» платят себе зарплату в размере 722 тысяч гривен в месяц (ДОКУМЕНТ)Руководители «Нафтогаза» платят себе зарплату в размере 722 тысяч гривен в месяц (ДОКУМЕНТ)
Стоимость госсобственности в Украине, подлежащей приватизации, сильно завышают, – БилоусСтоимость госсобственности в Украине, подлежащей приватизации, сильно завышают, – Билоус
Подгорецкий замок в Львовской области хотят передать в концессию (документ)Подгорецкий замок в Львовской области хотят передать в концессию (документ)
Правительство снизило арендные ставки для объектов госсобственности на 30%Правительство снизило арендные ставки для объектов госсобственности на 30%
Промышленники и аграрии просят Гройсмана вмешаться в ситуацию с железнодорожными грузоперевозками (документ)Промышленники и аграрии просят Гройсмана вмешаться в ситуацию с железнодорожными грузоперевозками (документ)
Последние новости
Подгружаем последние новости