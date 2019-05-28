МЭРТ опубликовало новый прогноз роста цен на коммунальные услуги

Электроэнергия, газ, отопление и вода будут дорожать по меньшей мере на 10% каждый год.

Министерство экономического развития опубликовало прогноз роста тарифов на коммунальные услуги в ближайшие три года. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

По предположениям экспертов, природный газ в течение следующих четырех лет будет дорожать так: 2019 - на 15%, в 2020 году - на 20%, 2021 - 14%, 2022 - 10%.

Рост цен на горячую воду и отопление прогнозируется следующим образом: 20%, 15% и 11,5% в 2019-2021 годах, и еще на 10% в 2022 году.

Прогноз роста цен на электроэнергию: 15%, 18,9%, 20% и 7%.

Добавим, в прогнозе указанное изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен.