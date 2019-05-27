"Нафтогаз" в июле снизит оптовую цену на газ для населения на 8%
Чистая стоимость газа в мае - 5990 грн, в июне - 6299 грн, в июле - 5803 грн.
"Нафтогаз Украины" в июле снизит оптовую цену на газ для населения на 8% до 5803 грн/тыс. кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение). Сейчас она составляет 5990 грн, а в июне увеличится до 6299 грн.
О снижении цены сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому, Нафтогаз в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена Нафтогаза для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб м. (без НДС, транспортировки и распределения)", - написал Коболев в фейсбуке.
Конечная цена в платежках будет отличаться в зависимости от региона, так как профильная Нацкомиссия изменила принцип формирования тарифа и теперь цена услуги по распределения газа отличается для каждого поставщика. Поэтому цена на газ для жителей Киева в мае составит 7,81 грн/кубометр, а для львовьян, например, - 8,41 грн/кубометр.
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Финансы
27.05.2019 22:57