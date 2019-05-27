РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"
Материалы, разъясняющие суть претензий, пока не опубликованы.
РоSSийская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиационный концерн (ГАК) "Антонов".
Об этом сообщает "Интерфакс-украина" со ссылкой на материалы судебной картотеки.
Отмечается, что исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ №46 по Москве и ООО "ОАК-Антонов" - совместное предприятие ОАК и "Антонова".
В феврале представитель ОАК сообщал, что "ОАК-Антонов" будет ликвидировано, поскольку "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности", само СП "не ведет переговоров".
Напомним, соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов. В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП.
Годом позже предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в "Укроборонпром", сам ГАК был ликвидирован.
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26.05.2019 00:02