Apple стал самым дорогим брендом мира по версии Forbes

Рейтинг самых дорогих брендов мира от журнала Forbes возглавила компания Apple — бренд оценен в $205,5 млрд. Этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом на 12%. Причем Apple стала первой компанией в истории, чей бренд оценен более чем в $200 млрд.

На втором месте в списке Google с оценкой бренда в $167,7 млрд (рост с 2018 года на 27%). На третьей строчке Microsoft, бренд корпорации оценен в $125,3 млрд (динамика роста составила 20%).

Замыкают пятерку лидеров Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд).

На шестой строчке в топе самых дорогих брендов мира Coca-Cola ($59,2 млрд), на седьмой — Samsung ($53,1 млрд). Также в список вошли Disney ($52,2 млрд), Toyota ($44,6 млрд) и McDonald’s ($43,8 млрд).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира достигла $2,33 трлн (на 8% больше, чем в 2018 году). Apple  возглавляет этот рейтинг уже девятый раз подряд.

Напомним, летом 2018 года рыночная капитализация Apple перешла отметку в $1 триллион. Apple стала первой американской компанией в истории биржевой деятельности, капитализация которой достигла этой цифры.


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