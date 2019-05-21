Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд гривен

Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

Национальный банк и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллиона гривен соответственно по рефинансированию, которые НБУ выдал Приватбанку.

Об этом сообщает "Новое Время".

"14 мая 2019 года Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и Приватбанку про обязательства регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательствам Приватбанка погасить задолженность перед НБУ", - сообщил юрист НБУ.

В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов Приватбанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского.

Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

"Отметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", - отметили юристы НБУ.

После этого имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую Палату Верховного Суда.

"Однако и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах", - добавили юристы.

Отмечается, что судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босой принял решение перенести рассмотрение дела о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк выдал Приватбанку 9,2 млрд грн и личных поручительств за ними Коломойского на 30 мая.

Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым были расторгнуты договоры личных поручительств бизнесмена Коломойского по соответствующему рефинансированию, полученным до национализации Приватбанка.

НБУ на основании личных поручительств Коломойского также подал иск к Женевскому суду, требуя вернуть долги.

При этом 20 мая Хозсуд не признал иск Коломойского против НБУ заведомо ложным.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.