Apple официально открыла новую штаб-квартиру и почтила память Стива Джобса

Apple провела в Купертино мероприятие в честь открытия новой штаб-квартиры Apple Park в виде «космического корабля», на котором выступила Леди Гага.

Проектированием сцены занимался главный дизайнер Apple Джони Айв в течении нескольких месяцев. В собранном виде она состоит из 30 крупных компонентов, а всего конструкция состоит более, чем из 25 000 деталей.

Оформление сцены выполнено в стиле старого логотипа компании с радугой, который использовался с 1976 по 1998 годы. Помимо этого, радуга также используется в самой штаб-квартире, включая украшение лестниц и даже чашки для кофе.

Сотрудники компании получили в подарок «радужно-яблочные» значки, на вкладыше с которыми написана благодарность Apple : «Спасибо за твоё участие в том, что делает Apple. Apple».