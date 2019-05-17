США запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает местным компаниям покупать и использовать коммуникационные технологии, которые подрывают безопасность страны. Указ, в первую очередь, направлен на блокировку работы компании Huawei в стране, передает Reuters. , пишут AIN.UA

В правительстве США считают, что Китай может использовать телефоны и сетевое оборудование телекоммуникационных компаний, таких как Huawei, для слежки за американцами. Ранее правоохранительные органы страны задержали финансового директора Huawei и обвинили компанию в краже технологий.

В Huawei заявили, что этот запрет может негативно повлиять на развитие сети 5G в США. «Huawei — беспрецедентный лидер в 5G. Мы готовы и желаем взаимодействовать с правительством США и придумаем эффективные меры для обеспечения безопасности продукции», — отметили представители китайской компании.


Дмитрий Демченко, AIN


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