США запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает местным компаниям покупать и использовать коммуникационные технологии, которые подрывают безопасность страны. Указ, в первую очередь, направлен на блокировку работы компании Huawei в стране, передает Reuters. , пишут AIN.UA

В правительстве США считают, что Китай может использовать телефоны и сетевое оборудование телекоммуникационных компаний, таких как Huawei , для слежки за американцами. Ранее правоохранительные органы страны задержали финансового директора Huawei и обвинили компанию в краже технологий.