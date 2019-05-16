Рыбаки лодками перекрыли Дунай в Вилково

В реке рекордное количество селедки, но ловить ее не разрешают.

В четверг, 16 мая, рыбаки из Вилково перекрыли лодками украинскую часть Дуная. Как сообщает местное издание "Украинская Служба Информации", около 200 человек рыбаков блокировали украинскую часть Дуная в течении 15 минут.

Они требуют выдать разрешения на вылов рыбы. В реке сейчас чрезвычайно много селедки, но ловить ее запрещено: допустимые объемы исчерпаны, а новые - все никак не могут утвердить.

Рыбаки дали 24 часа на выдачу разрешений. В противном случае они обещают вернуться и начать уже бессрочную блокаду реки вдоль всего устья.

По данным издания, такого огромного количества дунайской селедки, как сейчас, в Вилково не видели уже двадцать лет. Утвержденный Министерством аграрной политики привычный лимит в 450 тонн местные рыбаки исчерпали уже ко второй декаде апреля, но дунайка, как правило, продолжает ловиться еще в мае и июне.

В итоге своим приказом от 23 апреля одесское управление Госагентства рыбного хозяйства вылов сельди запретили. С тех пор прошло более трех недель, сельдь по Дунаю идет, а ловля по-прежнему запрещена.