Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.

Речь идёт о поставках персональных компьютеров и различных портативных устройств. Кроме того, в рассмотрение берутся мобильные телекоммуникационные сервисы и развивающиеся направления. К последним относятся гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, носимые гаджеты, дроны, робототехнические системы и устройства для современного «умного» дома.

Итак, сообщается, что в текущем году объём мирового рынка потребительских IT-решений достигнет $1,32 трлн. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году окажется на уровне 3,5 %.

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут ,3 трлн

Так называемые традиционные IT-решения (компьютеры, мобильные устройства и телекоммуникационные сервисы) принесут около 96 % в общем объёме затрат на потребительском IT-рынке в 2019 году.

В последующие годы отрасль будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) в размере 3,0 %. В результате, в 2022 году объём соответствующего рынка составит $1,43 трлн.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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