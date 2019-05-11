Сколько платят нетехническим сотрудникам в украинском IT: от $200 до $7000

Аналитики агентства DNA325 опросили нетехнических специалистов и посчитали, сколько в украинских IT-компаниях платят специалистам по маркетингу, продажам и развитию бизнеса, рекрутингу и управлению персоналом, affiliate менеджерам разных возрастных категорий, пишут AIN.UA .

Среди респондентов – сотрудники компаний, занимающиеся аутсорсингом и разработкой продуктов, веб-студий и диджитал агентств, которые активно работали в этой нише в первом квартале 2019 года. Географическое распределение участников опроса таково:

Зависимость заработной платы от возраста и пола

Средний возраст участников опроса колеблется от 26 до 30 лет. Средняя зарплата нетехнических IТ-специалистов в этой возрастной категории немного выше общей рыночной стоимости и составляет $1580.

Очень заметно, что работники, занимающие высокие должности в возрастной категории 40+, как правило, зарабатывают почти вдвое больше – около $2300-2400. Специалисты, занимающие средние и старшие должности в старших возрастных категориях, обычно составляют основу компании и получают постоянную заработную плату в течение многих лет, что означает, что они буквально зарабатывают деньги благодаря опыту в этой области.

Старшие специалисты (50+) с большим опытом работы, в среднем, достигают планки в $2000.

В возрастной группе 21-30 лет ситуация выглядит довольно динамичной: начиная со стажеров, которые могут получать менее $500, средняя сумма увеличивается более чем в два раза, в зависимости от должности и опыта. Общая картина показывает, что наибольшую заработную плату получают специалисты в возрасте 31-40, за которыми следует категория от 25 до 30 лет. Младшее (до 24 лет) и старшее поколение (45+) получают меньше всего.

Если сравнить среднюю заработную плату женщин и мужчин среди нетехнических специалистов, женщины зарабатывают на 20% меньше.

25% опрошенных специалистов не ожидают повышения, в то время как 30% ожидают, что в конечном итоге получат в два раза больше за счет бонусов или повышения.

Компании и ниши

Наибольшее количество данных было получено в таких областях, как диджитал, продуктовых компаниях, e-commerce и аутсорсе. Если не принимать во внимание сферу криптовалюты и блокчейна, в которой было получено мало данных, как видно из приведенного ниже графика, – наивысшие зарплаты (по медиане) получают менеджеры продуктов/проектов, эксперты по персоналу/рекрутингу и маркетологи, а также менеджеры по развитию бизнеса и эксперты по продажам, занимающие определенное место.

Зарплаты в продуктовых компаниях выше, чем в других, в среднем – $1100. Но система бонусов практически везде одинакова, за исключением стартапов, где все перевернуто с ног на голову: специалисты работают в основном по системе бонусов, получая при этом гораздо меньшую зарплату – примерно $600.

Среднюю позицию по заработной плате занимают аутсорсинговые компании, сотрудники которых получают в среднем около $900.

Средняя зарплата по должностям

Средняя заработная плата эксперта, работающего на каждой упомянутой должности, в значительной степени зависит от опыта, образования и пола.

Специалисты администрации (ассистенты, бухгалтерия и финансы) получают от $260 до $860 при соответствующих обстоятельствах.

0-2 года опыта = $260-315;

2-5 лет – +35% = $427;

10+ лет = $860.

Степень магистра может дать 27% прироста, в то время как степень бакалавра статистически более востребована и может дать 37% прироста.

Мужчины получают на 12% больше, чем женщины:

Женщины – $547;

Мужчины – $609.

Менеджеры по продажам, как правило, получают от $200 до $6000 (у некоторых специалистов со стажем 10+ в продуктах/аутсорсе). Медиана составляет $741.

0-2 года опыта = $675;

2-5 лет – + 42% = $1000;

10+ лет = $2000.

Наличие степени магистра может увеличить зарплату вдвое. Мужчины получают на 17% больше, чем женщины:

Женщины – $1250;

Мужчины – $1470.

Менеджеры по развитию бизнеса получают $560-6000. Медиана составляет $800.

0-2 года опыта = $560;

2-5 лет – + 37% = $888;

10+ лет = $1966.

Мужчины-эксперты по развитию бизнеса, как правило, получают на 21% большее вознаграждение, чем женщины:

Женщины – $1240;

Мужчины – $1500.

Степень магистра может дать вам значительное повышение до 45%.

Менеджеры проектов/продуктов получают от $574 до $7000, в зависимости от опыта и отрасли. Медиана составляет $1600.

0-2 года опыта = $574;

2-5 лет – + 35% = $780;

10+ лет = $1480.

Мужчины-менеджеры проектов/продуктов, как правило, получают на 12% больше, чем женщины:

Женщины – $870;

Мужчины – $1100.

Как правило, менеджеры, работающие в небольших компаниях (до 50 человек), зарабатывают меньше, чем в крупных, на 24%:

Эксперты в малых компаниях – $930;

Эксперты в больших компаниях – $1160.

Маркетологи получают от $250 до $5000. Медиана составляет $800.

0-2 года опыта = 600$;

2-5 лет – + 34% = 910$;

10+ лет = 1360$.

Мужчины-маркетологи получают немного больше, чем женщины:

Женщины – $920;

Мужчины – $1060.

Высшее образование может дать вам повышение до 20%.

Дизайнеры получают от $250 до $6500. Медиана составляет $1100.

0-2 года опыта = $600;

2-5 лет = $1400;

10+ лет = $1900.

Степень магистра/бакалавра не может дать вам значительный прирост – всего 5%.

По гендерным различиям: мужчины-дизайнеры получают на 50% больше, чем женщины:

Женщина – $850;

Мужчина – $1300.

Размер бонусов в зависимости от должности в компании

На любом уровне, кроме топовых позиций, сотрудники получают бонусы, которые равномерно растут в зависимости от должности (~ $150-250) и небольшого неофициального бонуса (~ $50).

Топ-менеджмент компании обычно получает в среднем на $350-600 больше, чем месячная зарплата. В агентствах топы получают меньше, чем сотрудники высшего и среднего звена, их зарплата варьируется от $550 в обычных компаниях, и до $2600 в аутсорсинговых компаниях.

Эксперты более низкого ранга получают в среднем $600-900 в месяц и больше в продуктовых компаниях. В то время как в аутсорсинговых компаниях зарплата составляет $1300-1500.

Но также следует обратить особое внимание на заработную плату работников средних и младших должностей. В нетехнических стартапах они получают примерно одинаковую зарплату, в то время как в других компаниях специалисты среднего звена получают зарплату в два раза выше.

Влияние образования и типа компании

Около 75% украинских IТ-специалистов владеют как минимум средним уровнем английского языка. Существует также около 25% свободно владеющих языком, которые могут подойти для проектов с высокими требованиями. Такие показания очень важны, поскольку уровень заработной платы в сфере IТ, как правило, варьируется в зависимости от уровня образования.

Таким образом, если мы возьмем должность административного менеджера (Administrative Manager), в качестве примера, то нанятому эксперту с профильным сертификатом или дипломом, скорее всего, первоначально будет предложена ставка в размере $430. Однако, ситуация меняется при наличии диплома более высокого уровня, и зарплата может быть повышена настолько, что административный менеджер получит:

на 37% больше, если имеет степень бакалавра (~ $590);

на 28% больше, если имеет степень магистра (~ $760).

Согласно нашей статистике, самая высокооплачиваемая должность – это менеджер по продажам (Sales Manager), зарплата которого еще больше зависит от образовательных критериев. Таким образом, специалист по продажам получает ~ $860 при наличии профильного сертификата или диплома, и его ставка может возрасти на:

49% со степенью бакалавра (~ $1280);

41% к этой же ставке со степенью магистра (~ $1812).

Также существуют различия в заработной плате в соответствии с общим типом компаний. В крупных компаниях образованному менеджеру по продажам (Sales Manager) со степенью бакалавра будет выплачиваться на 30% больше, чем в небольших частных компаниях:

$1180 в частных небольших компаниях;

$1530 в крупных компаниях.

Для административного менеджера (Administrative Manager) со средним образованием разница в зарплате составляет 24% в пользу крупных компаний и выглядит следующим образом:

$510 в частной компании;

$630 в крупной компании.

В исследовании приводится статистика заработной платы за первый квартал 2019 года. Опрос проводился анонимно с февраля по апрель 2019 года, в нем приняли участие более 1000 человек.