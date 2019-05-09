Восстание против «996». Почему не стоит копировать популярную в Китае корпоративную культуру

996. Это сокращенное обозначение китайской рабочей культуры с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. 72 часа работы в неделю без перерыва на семью, друзей, хобби и даже приготовление домашней еды. Может, такова цена процветания в условиях стремительно развивающейся китайской экономики? Или же это симптом токсичной рабочей культуры, которая вышла из-под контроля, пишут AIN.UA ?

Джек Ма, без сомнения, очень успешен. Сооснователь ecommerce-гиганта Alibaba владеет состоянием в $40 млрд и часто входит в списки самых влиятельных людей планеты. Однако одно из его последних высказываний о 996 вызвало волну негодования:

“Многие компании и многие люди не имеют возможности работать 996. Если вы не работаете 996, пока молоды, то когда вы вообще сможете работать 996? В этом мире каждый хочет добиться успеха, хочет хорошую жизнь, хочет уважения. Позвольте спросить, если вы не приложите больше усилий и времени, чем другие, как вы добьетесь желаемого успеха?”

Ма не единственный уважаемый бизнесмен, который оправдывает суровые переработки. Ранее в email-рассылке еще одного китайского интернет-гиганта JD.com обнаружили интересную классификацию: неэффективными работниками называли тех сотрудников, которые не “борются” за то, чтобы выполнить больше работы, “независимо от индивидуальной производительности, должности, выслуги лет, личных или семейных обстоятельств”.

Также стало известно, что гонконгская компания Youzan требовала от сотрудников работать в режиме “996” на корпоративном мероприятии. Тогда же СЕО Бай Йя возразил, что это позволило бы познакомить больше людей с культурой компании и помочь им решить, действительно ли они хотят в ней работать.

Протест против “996”

Недавно в интернете появился сайт 996.ICU, который якобы запустили китайские IT-специалисты. Он хостится на GitHub, а создал его анонимный пользователь, который зарегистрировался на платформе 25 марта. Название сайта расшифровывается так: “работай 996 – лечись в отделении интенсивной терапии” – толстый намек на то, что 72-часовая рабочая неделя, пропагандируемая китайскими IT-компаниями, это рецепт не успеха, а выгорания и серьезных проблем со здоровьем.

Репозиторий набрал более 240 000 звезд. Для сравнения, у JavaScript фреймворка React – самого популярного метода создания веб-приложений для UI – всего 126 000 звезд. А у популярного оупенсорсного фреймворка по глубокому обучению TensorFlow, который поддерживается Google – 125 000 звезд. То есть на сегодня проект 996.ICU пожалуй самый рейтинговый на GitHub.

В файлах репозитория хранится много интересной информации. Например, список компаний в Китае, которые практикуют рабочий график “996” – со ссылками на доказательства. На сегодня в нем 110 компаний, среди которых такие китайские гиганты, как Huawei Baidu, а также вышеупомянутые Alibaba и Youzan.

На 996.ICU подчеркивается, что китайское законодательство запрещает практиковать более чем 8-часовой рабочий день или 44-часовую неделю без доплаты за переработку. Тем временем некоторые китайские IT-компании так или иначе блокируют сайт через свои браузеры. Например, WeChat отказывается открывать ссылку на 996.ICU, браузеры QQ компании Tencent и 360 компании Qihoo, а также родной браузер в смартфонах Xiaomi всячески стараются переубедить пользователей заходить на сайт. В QQ всплывает сообщение о том, что он “вредоносный”, а браузер 360 – что “содержит нелегальную информаию”.

Получается, что китайские технологические компании начали сами определять, что законно, а что нет. Они не просто публично заявляют о том, что их корпоративная культура нарушает китайские законы – они еще и цензурируют сайты, которые могут им навредить.

Как возникла культура “996”

В начале 2000-х, на которые пришлась первая волна стартап-бума, многие компании поощряли работу до поздней ночи, чтобы обогнать конкурентов. Так появились сегодняшние гиганты вроде Tencent и Alibaba. Глядя на их беспрецедентные результаты, многие другие кампании принялись пропогандировать культуру переработок у себя, чтобы повторить их успех.

Собеседник BBC – 25-летний Ли Зхэ Пэн, переехал в Шанхай в надежде сделать головокружительную карьеру. Молодой человек родом из китайской глубинки ожидал, что в атмосфере одного из крупнейших городов мира рождаются профессионалы, которых затем переманивают в Лондон, Париж, Нью-Йорк… Но в реальности все оказалось совсем по-другому.

Каждый день он вынужден полтора часа ехать на работу в предместье Шанхая, где офисные помещения обходятся дешевле, чтобы по 12 часов в день, в том числе по воскресеньям, размещать товары на сайт интернет-магазина. За это он получает 3500 иен в месяц, что эквивалентно $560.

У всех своя причина, чтобы работать в режиме “996”. Кому-то отчаянно нужны деньги. Кто-то пытается построить карьеру, жертвуя личной жизнью. А у кого-то нет выбора, кроме как подчиниться культуре своей компании – иначе можно потерять работу.

Для компаний график “996” – возможность капитализировать максимум рабочих часов. То есть использовать грубую силу, чтобы побить конкурентов в борьбе за рынок. Однако, креативная работа, как, например, компьютерное программирование, не похожа на работу на заводе – это не серия повторяющихся задач, которые человек может выполнять, пока он в сознании и держится на ногах.

Как и во многих других креативных профессиях – математике, писательстве или дизайне – человеческий результат зависит от множества факторов: качество рабочей обстановки, уровень стресса, длительность и частота отдыха… Иногда программисты могут часами не отрываться от компьютера в поисках решения сложной проблемы, но оно придет лишь на следующее утро – когда они хорошо выспятся и отдохнут.

Бесконечная работа в лихорадочном ритме делает людей менее эффективными, чем если бы они работали меньше и спокойнее. Уставшие сотрудники могут халтурить, пропускать баги, на отладку которых потребуется еще больше усилий.

“996” – это культура бесполезной растраты потенциала, в которой сотрудники либо имитируют занятость, дожидаясь возможности уйти, либо попросту загоняют себя в могилу.

Кароси

Переработки – это не новый феномен, и справедлив он не только для рынка труда Китая. Япония страдает от этой проблемы десятки лет. В культуре страны Восходящего солнца считается постыдным, например, покинуть офис раньше начальника, а 80-часовая рабочая неделя для большинства – в порядке вещей. Такая культура привела к тому, что в Японии вырос уровень смертности здорового населения от переработок.

Это явление даже получило собственный термин – “кароси”, что означает “смерть от избыточного труда”. Первой жертвой кароси стал 29 летний мужчина в 1969 году, но популяризации термин подвергся чуть позже – в 1978-м, когда от сердечного приступа в результате избыточных нагрузок на работе умерли несколько человек.

Японский экономический пузырь 1980-х годов, который спровоцировал неистовую экономическую активность, вывел кароси на общенациональный уровень после того, как несколько заметных бизнес-управленцев внезапно скончались без каких-либо к тому предпосылок. Так что современная культура 996 в Китае вполне реально может привести людей на больничную койку.

Будущее за “955”

В репозитории 996.ICU есть ссылка и на другой список – это компании, которые пропагандируют рабочий график с 9 до 5 и 5 дней в неделю, известный как “955”. Преимущественно это компании западного происхождения, такие как eBay, Oracle, Intel и Apple .

И хотя они тоже не совершенны, в них компаниях зарождается человекоцентрическая корпоративная культура. Вместо того, чтобы сидеть на работе, пока не ушел босс, мы в рамках этой культуры превозносим боссов, которые не засиживаются на работе. А еще IT-номадов и удаленных сотрудников, которые вполне эффективно работают из любой точки мира по удобному им графику.

Технологические компании начинают понимать, что холодильник, забитый диетической колой и шоколадками менее важен, чем гибкий рабочий график. Об этом в своей книге «Не обязательно сходить с ума на работе» пишут Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемейер Ханссон.

Работа должна быть опорой в жизни, а не ее заменой. Условия труда в технологических компаниях Китая в конечном итоге изменятся, как изменились они и в других странах, потому что текущие практики попросту неэффективны. В августе 2018 года два китайских IT-предпринимателя умерли в условиях угнетающей рабочей среды. Но несмотря на плохую прессу, возможно ли, что “996” – это сигнал для Кремниевой долины?

Многие видят в культуре “996” угрозу для западных экономик, но не стоит перенимать эти практики. Вместо этого нам нужно создать рабочую среду, в которой процветают эффективность и стратегия. Компании должны создавать условия, в которых их сотрудники смогут добиваться успеха, не рискуя однажды удариться лицом о рабочий стол.

Нам нужно избавиться от бессмысленных собраний. Дать сотрудникам возможность погрузиться в работу в соответствии с их индивидуальными биоритмами. И тогда они смогут произвести максимальный результат.