НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины

Лимит увеличили с 7 млн евро до 12 млн евро в месяц.

НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк Украины в рамках валютной либерализации с 8 мая этого года повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн евро до 12 млн евро в месяц.

Об этом говорится в постановлении НБУ №66 от 7 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

"Данное послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине", - отмечается в сообщении.

Замглавы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями.

По его словам, Нацбанк планирует в будущем полностью снять лимиты. В феврале 2019 года лимит был увеличен с 7 млн долларов до 7 миллионов евро в месяц.

"Сегодня наблюдаются достаточно невысокие объемы как инвестиций за границу в рамках е-лимитов, так и репатриации дивидендов. Послабления упростили ведение бизнеса, но не давили на курс гривны, которая укрепилась на 4,3% с начала года", - констатировали в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что чистая покупка им валюты на межбанковском валютном рынке составила в этом году около $1 млрд.


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