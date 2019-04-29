Deloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениями

Аудитор усомнился в честности расходов фонда "Квітучий край".

?Deloitte отказался продолжать работу с компанией Жеваго из-за скандала с благотворительными отчислениями
Фото: Финансы

Международная аудиторная Deloitte 26 апреля сложила полномочия аудитора Ferrexpo из-за скандала с благотворительными отчислениями компании в пользу фонда "Квітучий край" (Blooming Land).

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение на Лондонской фондовой бирже.

"Компания Ferrexpo за полдня потеряла в стоимости 500 млн долларов, а ее главный акционер и по странному совместительству гендиректор Константин Жеваго лично потерял 250 млн долларов. И все только потому, что аудитор усомнился в том, что компания потратила действительно на благотворительные намерения 33,5 миллиона долларов в течение 2017-2018 годов, а сегодня тот аудитор решил уволиться, видимо не желая покрывать оборудки руководителей компании", - написал по этому поводу в фейсбуке руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

Deloitte являлся аудитором Ferrexpo с 2017 года. До этого длительный период - с 2007 по 2016 год – аудит Ferrexpo проводила EY.

В июле прошлого года Deloitte уведомила Ferrexpo, что засомневалось в реальности расходовании средств на благотворительные цели украинской благотворительной организации Blooming Land, которой Ferrexpo пожертвовало $33,5 млн в 2017-2018 годах. В частности, вопросы вызвали операции фонда с компанией "Химреактив", подконтрольной Константину Жеваго – CEO Ferrexpo и владельцу ее 50,3% акций.

Было начата независимая forensic-проверка этих операций, в связи с чем публикация отчета Ferrexpo несколько раз откладывалась и состоялась 23 апреля – на месяц позже первоначально заявленного срока.

В аудиторском заключении к отчетности Deloitte отметил, что так и не получил всех необходимых документов, а названную благотворительным фондом причину отсутствия банковских документов в виде кибератак на украинские банки в 2017 году назвал сомнительной. Аудитор указал, что дополнительный анализ подтвердил наличие признаков возможного незаконного использования средств.

Основной задачей Blooming Land является координация программы корпоративной социальной ответственности группы Ferrexpo.

Ferrexpo 29 апреля сообщила, что прекратила пожертвования в пользу Blooming Land в мае 2018 года. В июне 2018 года Ferrexpo попросила Deloitte просмотреть проверенные финансовые отчеты Blooming Land за 2017 год и доложить, среди прочего, о степени зависимости, которую можно было бы увидеть по этим счетами.

"Директора принимают к сведению причины, по которым Deloitte уходит в отставку (которые прилагаются к настоящему объявлению), и, в частности, мнение Deloitte о том, что компания задержала начало независимой проверки благотворительных пожертвований группы для Blooming Land. Компания сформировала свое собственное обоснованное мнение и считает, что она начала официальную независимую проверку в надлежащее время с учетом других шагов, которые она предпринимала, и всех сопутствующих обстоятельств", - говорится в заявлении компании на бирже.

К утру понедельника акции Ferrexpo подорожали на 9,6%.


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