"Мстители: Завершение" собрали рекордные $1,2 млрд в первый уик-энд
Предыдущий рекорд побит почти в два раза.
Фильм "Мстители: Завершение", который является финалом 11-летней супергеройской саги от Marvel, собрал рекордные $1,2 млрд в первый уик-энд.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Walt Disney Co.
$350 млн были собраны в США и Канаде, $859 млн - в других странах.
Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году фильмом "Мстители: Война бесконечности" и составлял $640 млн.
"Мстители: Завершение" уже вошли в топ-20 самых кассовых фильмов и такими темпами могут замахнуться на первую тройку. Сейчас туда входят "Аватар" ($2,8 млрд), "Титаник" ($2,2 млрд) и седьмой эпизод "Звездных войн" ($2,07 млрд).
По прогнозу Bloomberg, общие сборы фильма могут достигнуть $2,5 млрд.
В целом 22-серийная сага Marvel собрала уже $19,9 млрд.
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27.04.2019 22:27