"Мстители: Завершение" собрали рекордные $1,2 млрд в первый уик-энд

Предыдущий рекорд побит почти в два раза.

Фильм "Мстители: Завершение", который является финалом 11-летней супергеройской саги от Marvel, собрал рекордные $1,2 млрд в первый уик-энд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Walt Disney Co.

$350 млн были собраны в США и Канаде, $859 млн - в других странах.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году фильмом "Мстители: Война бесконечности" и составлял $640 млн.

Фото: boxofficemojo.com

"Мстители: Завершение" уже вошли в топ-20 самых кассовых фильмов и такими темпами могут замахнуться на первую тройку. Сейчас туда входят "Аватар" ($2,8 млрд), "Титаник" ($2,2 млрд) и седьмой эпизод "Звездных войн" ($2,07 млрд).

По прогнозу Bloomberg, общие сборы фильма могут достигнуть $2,5 млрд.

В целом 22-серийная сага Marvel собрала уже $19,9 млрд.