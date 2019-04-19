Рынок солнечных модулей Украины попал в десятку крупнейших для китайских поставщиков
Украинский рынок модулей для солнечных станций вошел в десятку зарубежных рынков для китайских предприятий из этой сферы. Об этом сообщает Лига.net, ссылаясь на данные крупного китайского поставщика PV-систем Jinergy, пишут
В Jinergy отметили, что компания получила заказы на закупку солнечных модулей более 100 МВт из Украины. И добавили, что украинский рынок показывает быстрый рост с 2018 года.
По данным Госэнергоэффективности, только за 3 месяца 2019 года в Украине ввели 862 МВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников. Большая часть приходится на солнечные станции. Это больше, чем за весь 2018 год (848 МВт).
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19.04.2019 17:30