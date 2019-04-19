РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"

Суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре с предприятием "Красиловский агрегатный завод".

?РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"
Фото: goodvin.info

Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между предприятием "Красиловский агрегатный завод" (входит в состав ГП "Укроборонпром"), и "РоSSийской самолетостроительной корпорацией" МиГ".

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

Отмечается, что с полностью удовлетворил исковые требования роSSийской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей в пользу "МиГ", который является одним из основных предприятий роSSийской военной промышленности.

"Решение было принято 18 апреля судьями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. и Гладюк Ю.В, по результатам рассмотрения судебного дела №924/774/18", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" напомнили, что корпорация "МиГ" включена в санкционный список, согласно украинскому закону "о санкциях". Кроме того, украинские ограничения синхронизированы с аналогичными санкциями США и ЕС против РФ.

"Госконцерн будет оспаривать решение Хозсуда Хмельницкой области в суде высшей инстанции", - подчеркивается в сообщении.

АО "РоSSийская самолетостроительная корпорация "МиГ" входит в состав АО "Объединённая авиастроительная корпорация", 100% акций которой принадлежит государству РоSSия.

Напомним, в прошлом году Индия отказалась от роSSийских МиГ-29 из-за постоянных поломок.


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