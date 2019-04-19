Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку

НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк Украины зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского о признании национализации Приватбанка незаконной.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе заседания СНБО, сообщает "Интерфакс-Украина".

"...Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек - в соотношении доллара к гривне", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы".

Как уточнил Яков Смолий, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации Приватбанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам прийдется выплатить вкладчиками около 100 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года Приватбанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSиюТуркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей УкраиныАхметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
Минэнерго хочет запретить украинцам устанавливать солнечные электростанции на землеМинэнерго хочет запретить украинцам устанавливать солнечные электростанции на земле
Блок рекламы


Похожие новости
США и ЕБРР прокомментировали решение суда по ПриватбанкуСША и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку
Нацбанк обновит требования к заполнению расчетных документов из-за внедрения IBANНацбанк обновит требования к заполнению расчетных документов из-за внедрения IBAN
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 годаМВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 года
В Черновицкой области загорелся последний в регионе сахарный заводВ Черновицкой области загорелся последний в регионе сахарный завод
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
Нацбанк снизит граничную сумму для расчета наличными с физлицами до 15 тыс. гривенНацбанк снизит граничную сумму для расчета наличными с физлицами до 15 тыс. гривен
Убытки TSMC после химического загрязнения на производстве оценены в $550 млнУбытки TSMC после химического загрязнения на производстве оценены в $550 млн
Нацбанк в три раза увеличил продажи памятных монет в 2018 годуНацбанк в три раза увеличил продажи памятных монет в 2018 году
Нацбанк анонсировал повышение цен на газ для населения в апреле-июлеНацбанк анонсировал повышение цен на газ для населения в апреле-июле
Нацбанк не связывает укрепление гривни с предстоящими выборамиНацбанк не связывает укрепление гривни с предстоящими выборами
Последние новости
Подгружаем последние новости