Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку
НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.
Национальный банк Украины зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского о признании национализации Приватбанка незаконной.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе заседания СНБО, сообщает "Интерфакс-Украина".
"...Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек - в соотношении доллара к гривне", - сказал Смолий.
Он отметил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы".
Как уточнил Яков Смолий, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации Приватбанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам прийдется выплатить вкладчиками около 100 млрд грн.
Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года Приватбанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
18.04.2019 18:16
19.04.2019 09:07