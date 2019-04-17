12 айтишников на тысячу населения: как растет украинский рынок IT в людях

IT-ФОП в цифрах

За 2018 год количество ФОП-айтишников выросла на 23%, в то время как общее количество всех ФОП в Украине увеличилась лишь на 4%. , пишут AIN.UA

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, количество IT-ФОП составило 154 000 человек против 125 000 в 2017-м.

Основным видом деятельности IT-ФОП остается «Компьютерное программирование» – по такому коду зарегистрировано 102 000 специалистов. Также популярны «Консультирование по вопросам информатизации» (24 000) и «Обработка данных» (почти 19 000). Последний за год вырос почти на четверть.

IT-ФОП по географии

В прошлом году количество IT-специалистов росла во всех регионах Украины, за исключением АРК (количество зарегистрированных там специалистов за год уменьшилась на 1%).

Лидерами по темпам роста в 2018 году стали небольшие области. Наибольший прирост количества IT-ФОП состоялся в Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях, где количество зарегистрированных IT-специалистов возросла на 28%. Активнее других росли также Тернопольская, Черновицкая и Кировоградская области, где рост за последний год составил 27%, 26% и 25% соответственно.

Наименьший прирост количества IT-специалистов прогнозируемо состоялся в Донецкой и Луганской областях, хотя даже они продемонстрировали рост (на 12% и 8% соответственно). Также меньше других регионов были темпы прироста в Херсонской (16%), Николаевской (17%) и Закарпатской областях (18%).

Несмотря на очень разные темпы прироста IT-специалистов в разных регионах, рейтинг областей по их количеству почти не изменился: только Полтавской области удалось опередить Житомирскую по количеству IT-ФОП, а Ровенской – Херсонскую.

Несомненным лидером остается Киев и Киевская область, где зарегистрировано почти 30% всех IT-ФОП. На втором месте остается Харьковская область (там зарегистрировано 14% всех IT-специалистов). На третьем, как и год назад, – Львовская (10%). В Днепропетровской области, которая занимает четвертое место, зарегистрировано почти 9% всех IT-специалистов.

Если учитывать населения регионов и посчитать количество айтишников на тысячу населения, то рейтинг не изменится: на первом месте Киев и область, далее – Харьковщина и Львовщина.

К слову, в Киеве на 1000 человек населения приходится более 12 айтишников.

75% IT-специалистов зарегистрировано в крупных городах с населением более 100 000 жителей (фактически, это уровень областных центров).

Гендерное распределение IT-ФОП

Доля женщин среди IT-специалистов растет, хотя очень медленно – за 2018 год женщин в IT стало больше лишь на 1% (25% в 2018-м против 24% – в 2017-м). Несколько выше вероятность встретить женщину-специалиста в IT в городах-миллионниках (26% от всех зарегистрированных IT-специалистов), а также во Львовской (29%), Николаевской (28%) и Харьковской (28%) областях.