Нацбанк обновит требования к заполнению расчетных документов из-за внедрения IBAN

В международном коде уже будет содержаться информация о получателе.

В связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN Национальный банк намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка". Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и позволит привести нормативные акты Национального банка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который предлагается для общественного обсуждения.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2019 на почтовый и электронные адреса Национального банка.

Напомним, Нацбанк по просьбе банков отложил введение международных банковских номеров на 4 месяца - с апреля на август 2019 года.