Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах

Их задержали ночью при попытке пересечь границу вне пункта пропуска.

Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах
Трое мужчин пытались перевезти в Беларусь 800 кг сала на подводах
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники отдела "Пища" Луцкого отряда задержали трех мужчин при попытке пересечь границу в неустановленном месте в направлении Беларуси. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Жители Шацкого района пытались двумя подводами перевезти 800 килограммов сала в 28 мешках. Документов об удостоверении личности и о продукции, которую они перевозили, у мужчин не было.

На задержанных составлены административные документы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины" и 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

По данному факту направлено сообщение в компетентные органы по признакам уголовного преступления по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции)УК Украины.

Подводы и сало изъяли в установленном порядке представители Национальной полиции.

Напомним, в марте на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширениеУкраинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
Львовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. ХмельницкогоЛьвовский исполком согласовал строительство отеля в парке им. Хмельницкого
НБУ назвал важнейшие платежные системы УкраиныНБУ назвал важнейшие платежные системы Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин сократил срок получения адреса готового построенного объекта с 30 до 5 днейКабмин сократил срок получения адреса готового построенного объекта с 30 до 5 дней
В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод белорусской компанииВ Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод белорусской компании
Украинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в УкраинуУкраинец пытался незаконно перевезти 250 кг красной икры из РФ в Украину
Киевсовет выделил землю для достройки "Жемчужины Троещины"Киевсовет выделил землю для достройки "Жемчужины Троещины"
В Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартирВ Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартир
Коломойский: Ахметов контролирует 30% ВВП, но играет в рамках, которые прописала властьКоломойский: Ахметов контролирует 30% ВВП, но играет в рамках, которые прописала власть
В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток-2» в обход Украины, будет построенВ «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток-2» в обход Украины, будет построен
КГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев КиеваКГГА анонсировала достройку одного из самых скандальных долгостроев Киева
Польша подписала два контракта на покупку сжиженного газа из СШАПольша подписала два контракта на покупку сжиженного газа из США
Девальвационные настроения украинцев усилилисьДевальвационные настроения украинцев усилились
Последние новости
Подгружаем последние новости