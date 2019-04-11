В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка

Здание купила компания "Житомирский мебельный комбинат".

В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка
Фото: bizness-master.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже офисного центра, который принадлежал ликвидируемому ВТБ Банку.

Здание БЦ "Сигма" на бульваре Вацлава Гавела удалось продать за 351 млн гривен, говорится в системе "Prozorro.Продажи".

Самую высокую цену за недвижимость на аукционе предложила компания "Житомирский мебельный комбинат", которую контролирует Вадим Григорьев.

Напомним, в ноябре 2018 года правление Нацбанка признало ВТБ Банк неплатежеспособным в связи с сокращением объема ликвидности и ухудшением финансового положения.

РоSSийские владельцы ВТБ ничего не сделали для того, чтобы предотвратить неплатежеспособность и не предпринимали мер для улучшения ликвидности банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен будет выплатить вкладчикам 942,7 млн гривен в качестве компенсации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский потребовал в суде вернуть акции ПриватбанкаКоломойский потребовал в суде вернуть акции Приватбанка
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Избран новый глава Всемирного банкаИзбран новый глава Всемирного банка
АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговорАМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговор
НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банкахНБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках
Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"
В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривенВ первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен
Гройсман задекларировал 9,4 млн гривен доходаГройсман задекларировал 9,4 млн гривен дохода
На складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривенНа складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен
На строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривенНа строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости