ГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратов

Е-Чек включен в реестр регистраторов расчетных операций.

ГФС урегулировала использование смартфонов как кассовых аппаратов
Фото: Центр Независимых Аудиторов

Государственная фискальная служба включила в реестр регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) 8 новейших моделей программно-технических комплексов, позволяющих регистрацию расчетных операций с применением персональных компьютеров, планшетов и смартфонов.

Об этом говорится на сайте службы.

В этот перечень вошли комплекс обработки фискальной информации ИКС "ПРРО", регистратор расчетных операций специализированный "СРРО", программный комплекс "Вебкаса" (Webkassa), фискальный сервер iNNOVATE!, "Смарт КАСА", Easy S1, "Укртримекс РР" и разработанная Фискальной службы система E-Receipt (е-Чек).

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфин примет решение о промышленной эксплуатации тех или иных моделей.

Напомним, электронный чек - новая информационная система регистрации и учета регистраторов расчетных операций. Система предусматривает онлайн регистрацию устройств без представления в контролирующие органы любых бумажных документов и не требует абонентской платы за пользование им.

Электронный чек будет генерироваться и регистрироваться в системе ГФС, а также дополняться QR-кодом, после чего будет передаваться на устройство. Информация о фискальном номере чека и его QR-код будет храниться в e-Receipt и будет доступна для просмотра в Электронном кабинете плательщика, как плательщикам, так и покупателям.


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