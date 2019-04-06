Счетная палата заявила о рисках невыполнения госбюджета

В первом квартале бюджет недополучил 35 млрд гривен.

Счетная палата заявила о рисках невыполнения госбюджета
Фото: Макс Требухов

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины в первом квартале не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8% из-за неполучения запланированных доходов, средств от госзаимствований, приватизации госимущества и возврата кредитов.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что госбюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП в январе-феврале, по оценке специалистов Счетной палаты, вырос на 1,6%.

По его словам, состояние выполнения плана доходов свидетельствует о недостатках их планирования, и при сохранении имеющихся экономических тенденций есть дополнительные риски невыполнения доходной части госбюджета в текущем году.

Пацкан также уточнил, что план доходов общего фонда на январь-март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%. Самое существенное невыполнение плана по налогу на добавленную стоимость импортных товаров - на 9 млрд грн, или 12%. В Счетной палате это объясняют низкими темпами роста импорта (7,5% в январе-феврале, при прогнозированных на этот год 9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривни к доллару США (прогноз на год - 2,5%).

План по налогу на добавленную стоимость с отечественных товаров с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 7 млрд грн, или 32%, что вызвано, в частности, сокращением объемов промпроизводства (на 2,5% в январе-феврале).

Поступления акцизного налога - на 6 млрд грн, или 35%, меньше, чем запланировано, что связано с сокращения производства табачной продукции (в январе-феврале производство сигарет уменьшилось на 33,8%).

Председатель Счетной палаты отметил, что финансирование общего фонда госбюджета осуществлялось прежде всего за счет госзаимствований, план поступления которых не выполнен на 13 млрд грн, или 10,7%. Поступления от приватизации госимущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн, или 97%, меньше плана, и свидетельствует о некачественном планировании.


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