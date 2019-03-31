Intel уволила сотни IT-администраторов

Intel уволила сотни IT-администраторов

Согласно ряду источников внутри Intel, на этой неделе компания уволила значительное количество работников информационных технологий в различных подразделениях. Количество увольнений исчислялось сотнями, по данным информаторов. Intel подтвердила увольнения, но отказалась пояснять причины сокращений или указывать количество человек, которые потеряли работу.

«Изменения в наших трудовых ресурсах обусловлены потребностями и приоритетами бизнеса, которые мы постоянно оцениваем. Мы стремимся относиться ко всем увольняемым сотрудникам с профессионализмом и уважением», — ответила компания на запрос издания The Oregonian.

Intel уволила сотни IT-администраторов

Сокращения произошли в разных подразделениях компании, включая центр, расположенный в Орегоне и насчитывающий 20 000 рабочих. Один из информаторов сообщил, что увольнения в Орегоне были пропорциональны произошедшим и в других местах. Сообщается, что сокращения затронули и предприятия Intel в США, а также административный объект в Коста-Рике.

Intel уволила сотни IT-администраторов

Несмотря на то, что Intel прогнозирует отсутствие роста продаж в 2019 году, сотрудники компании заявили, что увольнения на этой неделе обусловлены не только желанием сократить расходы: по-видимому, этот шаг отражает широкие изменения в подходе Intel к своим внутренним техническим системам. Intel ранее использовала несколько подрядчиков по управлению информационными технологиями. Согласно внутреннему документу, полученному The Oregonian, Intel теперь передаст эти задачи одному подрядчику — индийскому технологическому гиганту Infosys.

Intel уволила сотни IT-администраторов

Так как сократилось количество подрядчиков, Intel теперь требуется меньше менеджеров, контролирующих соответствующих нанятых работников. Специалисты по информационным технологиям (ИТ) обычно не разрабатывают новые технологии, но играют важную роль в управлении внутренними системами. Их работа особенно важна в таких технологических компаниях, как Intel, зависящих от ИТ-специалистов в деле обеспечения безопасности и бесперебойной работы систем.

Intel уволила сотни IT-администраторов

Прошедшая на этой неделе волна сокращений является одной из самых значительных в Intel с 2016 года, когда компания сократила 15 тысяч сотрудников, уволив специалистов или досрочно отправив их на пенсию. В то время Intel готовилась к долгосрочному спаду своего основного бизнеса — микропроцессоров для ПК и ноутбуков. С тех пор компания успешно нарастила своё присутствие на других рынках, особенно в секторе центров обработки данных. В конце 2018 года общее количество сотрудников Intel по всему миру насчитывало 107 400 человек.

Intel уволила сотни IT-администраторов

Intel сейчас готовится к массовому переходу на новые 10-нм производственные нормы и собирается построить несколько многомиллиардных фабрик в Орегоне, Ирландии и Израиле. В ближайшие несколько лет Intel планирует создать 1750 новых рабочих мест в Орегоне, поскольку компания возводит третью фазу своей огромной исследовательской фабрики в Хиллсборо под названием D1X.

Intel уволила сотни IT-администраторов


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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