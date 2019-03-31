Intel уволила сотни IT-администраторов

Согласно ряду источников внутри Intel , на этой неделе компания уволила значительное количество работников информационных технологий в различных подразделениях. Количество увольнений исчислялось сотнями, по данным информаторов. Intel подтвердила увольнения, но отказалась пояснять причины сокращений или указывать количество человек, которые потеряли работу.

«Изменения в наших трудовых ресурсах обусловлены потребностями и приоритетами бизнеса, которые мы постоянно оцениваем. Мы стремимся относиться ко всем увольняемым сотрудникам с профессионализмом и уважением», — ответила компания на запрос издания The Oregonian.

Сокращения произошли в разных подразделениях компании, включая центр, расположенный в Орегоне и насчитывающий 20 000 рабочих. Один из информаторов сообщил, что увольнения в Орегоне были пропорциональны произошедшим и в других местах. Сообщается, что сокращения затронули и предприятия Intel в США , а также административный объект в Коста-Рике.

Несмотря на то, что Intel прогнозирует отсутствие роста продаж в 2019 году, сотрудники компании заявили, что увольнения на этой неделе обусловлены не только желанием сократить расходы: по-видимому, этот шаг отражает широкие изменения в подходе Intel к своим внутренним техническим системам. Intel ранее использовала несколько подрядчиков по управлению информационными технологиями. Согласно внутреннему документу, полученному The Oregonian, Intel теперь передаст эти задачи одному подрядчику — индийскому технологическому гиганту Infosys.

Так как сократилось количество подрядчиков, Intel теперь требуется меньше менеджеров, контролирующих соответствующих нанятых работников. Специалисты по информационным технологиям (ИТ) обычно не разрабатывают новые технологии, но играют важную роль в управлении внутренними системами. Их работа особенно важна в таких технологических компаниях, как Intel , зависящих от ИТ-специалистов в деле обеспечения безопасности и бесперебойной работы систем.

Прошедшая на этой неделе волна сокращений является одной из самых значительных в Intel с 2016 года, когда компания сократила 15 тысяч сотрудников, уволив специалистов или досрочно отправив их на пенсию. В то время Intel готовилась к долгосрочному спаду своего основного бизнеса — микропроцессоров для ПК и ноутбуков. С тех пор компания успешно нарастила своё присутствие на других рынках, особенно в секторе центров обработки данных. В конце 2018 года общее количество сотрудников Intel по всему миру насчитывало 107 400 человек.

Intel сейчас готовится к массовому переходу на новые 10-нм производственные нормы и собирается построить несколько многомиллиардных фабрик в Орегоне, Ирландии и Израиле. В ближайшие несколько лет Intel планирует создать 1750 новых рабочих мест в Орегоне, поскольку компания возводит третью фазу своей огромной исследовательской фабрики в Хиллсборо под названием D1X.



