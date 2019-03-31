Во Львове впервые начали демонтаж незаконной многоэтажки
Здание построили без необходимой разрешительной документации еще четыре года назад.
Во Львове на улице Лычаковской начали демонтировать незаконно построенный семиэтажный дом.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что на данный момент со здания уже сняли крышу и сняли оконные рамы.
Этот дом был построен фирмой местного бизнесмена Богдана Копитко ООО "Лидер Монолит" без необходимой разрешительной документации еще четыре года назад.
В конце 2018 года апелляционный суд принял решение о сносе здания. Для этих целей из городского бюджета было выделлено более 3 млн гривен, которые исполнительная служба теперь должна взыскать с застройщика.
Напомним, летом прошлого года Хозсуд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом на Троещине, построенный вместо школы.
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