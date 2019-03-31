Гройсман задекларировал 9,4 млн гривен дохода
Премьер-министр Украины - долларовый миллионер.
Премьер-министр Владимир Гройсман в 2018 году заработал 9,37 млн гривен.
Декларацию о доходах глава правительства подал на сайте НАПК 31 марта.
Зарплата премьер-министра составила 443 тысяч гривен. Почти 5,2 млн гривен он получил в качестве дохода от сдачи имущества в аренду, а около 3,7 млн гривен составил процентный доход по депозитам.
Доход жены Гройсмана превысил 3 млн гривен (317 тысяч - зарплата, 1,46 млн - доход от бизнеса, 1,4 млн - проценты).
Премьер-министр Украины держит 15,2 млн гривен на счете в Креди Агриколь Банке, 8,9 млн гривен в Приватбанке, а еще 6,5 млн гривен, 851 тысячу долларов и 477 тысяч евро в Ощадбанке. На счетах Елены Гройсман находится 340 тысяч долларов и 9 млн гривен. Еще 230 тысяч гривен супруги хранят наличными.
В собственности Гройсмана находятся 4 земельных участка (по 1 500 кв. м, 1 499 кв. м, 237 кв. м и 5 923 кв. м) и два дома (534 кв. м и 461 кв. м), также он владеет другим недвижимым имуществом, таким как, например, магазины. Также семья премьер-министра пользуется квартирами в Виннице (61,5 кв. м) и в Киеве (183,1 кв. м).
Жена премьер-министра задекларировала автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2017 года выпуска стоимостью 2,1 млн гривен.
Напомним, в 2017 году Гройсман заработал 17,1 млн гривен, в 2016 году - 15,8 млн гривен, в 2015 году - 1,5 млн гривен.
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