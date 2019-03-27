Кабмин изменит систему выплаты субсидий наличными
В Минсоцполитики допустили возвращение безналичных субсидий тем, кто допускал просрочку с проплатами.
В случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате жилищно-коммунальных услуг при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.
Такие изменения готовят в Кабмине, заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
Министр напомнил, что на данный момент субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после того, как просрочка погашена, субсидию могут восстановить.
"Я думаю, что мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут на протяжении следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
Андрей Рева добавил, что если по истечению этого периода выплаты нормализируются, то субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.
По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.
Кроме того, министр отметил, что также планируется регламентировать, что если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, то такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.
Программа монетизация субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей.
Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты в наличной форме.
6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.
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27.03.2019 15:17