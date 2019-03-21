Государственная авиакомпания продала 114 вертолетных двигателей для погашения долгов по зарплате

Государственная авиационная компания "Херсон-Авиа" продала на площадке OpenMarket (СЕТАМ) 114 двигателей от вертолета Ка-26 за 1,6 млн гривен.

Деньги пойдут на покрытие задолженности по зарплатам, сообщила пресс-служба СЕТАМ.

"Эти двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине, но при стартовой цене 503 172 грн торги закончились на уровне 1 620 213 грн, что составляет прирост 222% от номинальной стоимости. Благодаря продаже лота ГАК Херсон-Авиа закроет задолженность по заработной плате и получит дополнительные средства на развитие предприятия", - прокомментировал результаты торгов генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Двигатели пролежали на территории предприятия десятки лет в деревянных коробках под открытым небом.

М-14В26 - советский авиационный поршневой радиальный двигатель воздушного охлаждения. Применялся на многих типах легких самолетов и вертолетов во второй половине XX века.

"Херсон-Авиа" ведет историю с 40-х годов прошлого века, когда несколько самолетов По-2 ("кукурузники") Одеского авиаотряда начали выполнять полеты с Херсонского аэродрома. В 60-х годах к авиаотряду присоединили летный отряд №97 и аэропорт "Херсон", объединенное предприятие стало называться Херсонским объединенным авиаотрядом.

В 1994 году на его базе было создано госпредприятие "Универсал-Авиа". В 2000 году его разделили на две компании - аэропорт "Херсон" и Херсонское государственное авиационное предприятие. Последнее спустя год переименовали в "Херсон-Авиа".

По состоянию на 2013 год, когда "Херсон-Авиа" планировали приватизировать, компании принадлежали два ангара для техобслуживания самолетов типа Ан-2, два складских ангара, несколько мастерских. На балансе компании тогда числились 26 самолетов Ан-2 и 10 вертолетов Ка-26.