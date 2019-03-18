Под Тернополем загорелся газопровод

Возгорание возникло на месте сжигания сухой травы.

Под Тернополем загорелся газопровод
Фото: tr.dsns.gov.ua

Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла близ Тернополя, информирует пресс-служба ГосЧС в области.

Сообщается, что вечером 18 марта спасателям поступило сообщение о том, что в с. В. Борки на месте сжигания сухой травы, которое возникло накануне, обнаружено пламя, которое выходит из-под земли. Вероятно, поврежден газопровод.

Пожарно-спасательное подразделение, прибывшее на место происшествия, ликвидировало очаг за считанные минуты. Спасатели вызвали аварийную бригаду службы газа.

Установлено, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления. Угрозы взрыва и распространения пожара нет.

На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение населенных пунктов не прекращалось.


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