Под Тернополем загорелся газопровод
Возгорание возникло на месте сжигания сухой травы.
Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла близ Тернополя, информирует пресс-служба ГосЧС в области.
Сообщается, что вечером 18 марта спасателям поступило сообщение о том, что в с. В. Борки на месте сжигания сухой травы, которое возникло накануне, обнаружено пламя, которое выходит из-под земли. Вероятно, поврежден газопровод.
Пожарно-спасательное подразделение, прибывшее на место происшествия, ликвидировало очаг за считанные минуты. Спасатели вызвали аварийную бригаду службы газа.
Установлено, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления. Угрозы взрыва и распространения пожара нет.
На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение населенных пунктов не прекращалось.
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