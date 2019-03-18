НАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наук

Землю НААНУ незаконно вывели в частную собственность.

?НАБУ раскрыло хищение 15 га в Гатном возле Киева, среди подозреваемых - бывший президент Академии аграрных наук

Национальное антикоррупционное бюро предъявило семь подозрений по делу о хищении земли Национальной академии аграрных наук Украины, расположенной в пригороде Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемые - пять сотрудников НААН и ее подразделений (среди них - бывший президента Академии, вице-президент, директор Института земледелия), бывший начальник управления в Главном управлении Госземагентства в Киевской области и сотрудник СБУ, который был советником президиума НААН.

Им вменяют завладение 138 земучастками общей площадью 13,2564 га на территории Гатненского сельсовета возле Киева в 2013-2014 годах и покушение на завладение еще шестью участками на 0,581 га.

Участки были сформированы в результате незаконного изъятия 15,12 га особо ценной земли госпредприятия "Опытное хозяйство Чабаны", рыночная стоимость которой составила 42,5 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191 УК (хищение) и ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 УК (покушение на хищение). Трем подозреваемым дополнительно вменяют ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).

Опытное хозяйство "Чабаны" находится в состоянии прекращения юрлица.


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