Украина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидий

Субсидии проверяли для справедливости назначения соцвыплат.

Украина сэкономила 6 млрд гривен благодаря проверке получателей субсидий
Фото: forexaw.com

Министерство финансов подсчитало, что в результате проверки получателей соцвыплат Украна за год сэкономила 6 миллиардов гривен. При этом министерство подчеркивает, что главной целью верификации является не экономия бюджетных расходов, а проверка справедливости и адресности назначения социальной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Джигир в ходе презентации выполнения государственного бюджета Украины за 2018 год, пишет "Униан".

"В результате верификации определенная эффективность сформировалась – в прошлом году Минфин подал более 7 миллионов запросов в Министерство социальной политики на верификацию данных, по которым было сэкономлено до 6 млрд грн", - сказал он.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме.

6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года, на этой неделе началась выплата первых субсидий наличными.


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