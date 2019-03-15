Регулятор проверит облгазы из-за саботажа суточной балансировки

Благодаря ей уже выявлены факты перепродажи льготного газа.

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг попросила у Госрегуляторной службы разрешения на внеплановую проверку 30 облгазов на предмет соблюдения норм кодекса ГТС.

Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточной балансировки. В случае получения разрешения, будет исследовано соблюдение норм кодекса ГТС", - заявили в НКРЭКУ.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что обращение НКРЭКУ связано с жалобой Укртрансгаза.

"Облгазы делают все возможное, чтобы дискредитировать и осложнить работу системы суточной балансировки. Это неудивительно, ведь благодаря ей уже выявлены факты перепродажи льготного газа для коммерческих целей, становятся очевидными другие злоупотребления", - написал Коболев в фейсбуке.

Напомним, что с 1 мартя 2019 года рынок газа Украины перешел с месячной балансировки на суточную.

Это одна из ключевых реформ в энергетической отрасли, благодаря которой Украина теперь полностью синхронизирована с Европой в режиме работы газового рынка.

Суточная балансировка предусматривает ежедневный расчет положительного или отрицательного небаланса заказчиков услуг транспортировки природного газа. Цель такой реформы - сделать рынок природного газа прозрачным и конкурентным, а также унифицировать работу оператора ГТС Украины с операторами стран Европы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов"Киевтеплоэнерго" не будет снижать температуру отопления жилых домов
США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории ИндииСША и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Бывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSииБывший владелец украинского Конверсбанка получил 2,5 года в РоSSии
Киев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на ВиноградарьКиев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на Виноградарь
Япония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещаниеЯпония выделит Украине грант для перевода НОТУ на HD-вещание
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляцииНБУ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 18% из-за инфляции
Электрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт ломаЭлектрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт лома
РоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкцийРоSSийские экспортеры потеряли более $6 млрд из-за санкций
Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкцийГазпромбанк решил заморозить счета венесуэльской PDVSA из-за угрозы санкций
Из-за шатдауна экономика США потеряла $6 млрд, - S&PИз-за шатдауна экономика США потеряла $6 млрд, - S&P
НКРЭКУ решила проверить облгазы ФирташаНКРЭКУ решила проверить облгазы Фирташа
РоSSийская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угрозРоSSийская пиццерия Dodo Pizza не откроется в Запорожье из-за угроз
Партнеры Абрамовича в Evraz разделили доли из-за угрозы санкцийПартнеры Абрамовича в Evraz разделили доли из-за угрозы санкций
Доллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалютыДоллар впервые с августа опустился до 27,4 грн из-за растущего предложения инвалюты
УкрФА: ферросплавные заводы могут остановиться из-за удорожания перевозокУкрФА: ферросплавные заводы могут остановиться из-за удорожания перевозок
Последние новости
Подгружаем последние новости