Регулятор проверит облгазы из-за саботажа суточной балансировки

Благодаря ей уже выявлены факты перепродажи льготного газа.

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг попросила у Госрегуляторной службы разрешения на внеплановую проверку 30 облгазов на предмет соблюдения норм кодекса ГТС.

Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточной балансировки. В случае получения разрешения, будет исследовано соблюдение норм кодекса ГТС", - заявили в НКРЭКУ.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что обращение НКРЭКУ связано с жалобой Укртрансгаза.

"Облгазы делают все возможное, чтобы дискредитировать и осложнить работу системы суточной балансировки. Это неудивительно, ведь благодаря ей уже выявлены факты перепродажи льготного газа для коммерческих целей, становятся очевидными другие злоупотребления", - написал Коболев в фейсбуке.

Напомним, что с 1 мартя 2019 года рынок газа Украины перешел с месячной балансировки на суточную.

Это одна из ключевых реформ в энергетической отрасли, благодаря которой Украина теперь полностью синхронизирована с Европой в режиме работы газового рынка.

Суточная балансировка предусматривает ежедневный расчет положительного или отрицательного небаланса заказчиков услуг транспортировки природного газа. Цель такой реформы - сделать рынок природного газа прозрачным и конкурентным, а также унифицировать работу оператора ГТС Украины с операторами стран Европы.