ЕБРР может выделить €320 млн на инфраструктурные проекты в Киеве

Столица получит деньги после согласования проектов.

?ЕБРР может выделить €320 млн на инфраструктурные проекты в Киеве
Фото: kyivcity.gov.ua

Европейский банк реконструкции и развития может выделить 320 млн евро на реализацию инфраструктурных проектов в Киеве по программе "Зеленые города".

Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

Соответствующий меморандум подписал мэр Киева Виталий Кличко и директор отдела муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Сюзан Гьоранссон (Susan Goeransson) в пятницу, 15 марта.

За эти средства Киев планирует продолжить обновление парка коммунальных предприятий "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" соответственно новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро, осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" и капитальный ремонт моста Метро.

"Мы вместе отобрали четыре проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые мы можем реализовать в течение 2019-2020 годов. Буквально на днях кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую сумму 320 млн евро. После подписания меморандума мы должны подготовить все необходимые документы и согласовать эти проекты. Тогда будут подписаны кредитные соглашения и начнем тендерные процедуры", - сказал Кличко.

По его словам, на данный момент в рамках сотрудничества с ЕБРР в столице уже реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: на 60 млн евро для "Киевпастранса" (по закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов), а также на 40 млн евро для "Киевского метрополитена" (по закупке 50 вагонов метр).

Эти проекты будут действовать до 2021 года.

Кличко также отметил, что еще одним важным проектом будет модернизация системы централизованного теплоснабжения столицы на что предполагается привлечение коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" займа на сумму до 140 млн евро под гарантию Киевского городского совета.

В рамках программы "Зеленые города", помогающей внедрять экологические технологии, кроме финансовых ресурсов, ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий, а также помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи.


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