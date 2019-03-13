Киев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на Виноградарь

Кабмин решил поддержать реализацию важных для столицы проектов.

Киев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на Виноградарь
Фото: Facebook/Кличко- мер

Киев получит из государственного бюджета 400 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода и продление Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону района Виноградарь.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду в ответ на просьбу мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас дам поручение Министерству финансов и Министерству инфраструктуры отработать возможность дать поддержку реализации этих важных объектов," - сказал Гройсман.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь.

Утвержденный решением правительства порядок также предусматривает списание долгов Киева в объеме равном финансированию из госбюджета в 2018 году строительства Подольского–Воскресенского моста через Днепр в объеме до 1 млрд гривен и капремонта сетей внешнего освещения столицы с заменой ртутных и натриевых светильников на светлодиодные в размере не более 300 млн гривен.


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