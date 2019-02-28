Нацбанк снизит граничную сумму для расчета наличными с физлицами до 15 тыс. гривен

НБУ проводит политику по сужению использования наличных денег.

Национальный банк Украины намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Предельную сумму расчетов наличными планируют установить в размере 10% от сумму, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. До 15 тыс. гривен будут ограничены расчеты физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования.

Ограничение коснется также и обязанности субъектов хозяйствования предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются расчеты, в случае снятия наличных с текущих счетов.

Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Целью разработки этого документа являются: сужение сферы использования наличных; содействие уменьшению тенизации экономики; дальнейшее развитие безналичного сегмента; обеспечение стабильности поступления наличности в банковской системе.

В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений.

Напомним, по данным НБУ, украинцы хранят наличными около свыше 400 млрд гривен.