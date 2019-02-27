Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве

Договор был заключен Киевским горсоветом и ООО "Авеста-Строй" в 2019 году.

?Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве
Урочище "Бычок" в Киеве
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Апелляционный суд Киева признал незаконным договор аренды, который позволял застроить часть национального парка "Голосеевский" - урочище "Бычок".

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"По апелляционной жалобе прокуратуры города Киева постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск Национального природного парка «Голосеевский» и признан недействительным договор аренды земельного участка на Столичном шоссе (Урочище Бычок), заключенный между Киевским городским советом и ООО «Авеста-Строй»", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2009 году горсовет заключил с обществом договор аренды, которым разрешал арендатору построить на территории, входящей в состав национального природного парка, офисные комплексы с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами.

При этом Киевский горсовет фактически изъял спорный земучасток у землепользователя - КП "Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа" - с нарушением требований земельного законодательства, а именно - без соответствующего согласия на такое изъятие Кабинета министров.

По результатам рассмотрения апелляции суд согласился с позицией прокурора и признал недействительным договор.

Напомним, 5 февраля этот же суд отменил решение Киевсовета, которое позволяло сдавать в аренду данный земучасток ООО "Авеста-Строй".

Как сообщалось ранее, Киевский городской совет вопреки воле настоящего владельца передал в аренду ООО "Авеста-Строй" под застройку почти 3 га земель природно-заповедного фонда, входящего в НПП "Голосеевский". Прокуратура вступила в судебное рассмотрение дела по иску парка и общественной организации "Корчеватое - наш дом" о признании недействительным договора аренды земучастка. Суды первой и апелляционной инстанций не поддержали позицию истцов и прокуратуры и отказали в удовлетворении исков.


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