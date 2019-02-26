НБУ отсрочил введение номеров счетов IBAN на четыре месяца

Переход на международный стандарт банковских счетов состоится в августе.

Национальный банк по просьбе банков отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа вместо запланированного 1 апреля.

Это связано с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

Применение IBAN с 1 ноября станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств, как в национальной, так и в иностранной валютах, в том числе при трансграничных переводах.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.