Источником этого угля могут быть украинские шахты в ОРДЛО.

Экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос за 2018 год в 980 раз, антрацита - в 340 раз. Об этом пишет белорусское "Радио Свбода", ссылаясь на официальные данные Белстата.

При этом Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, помимо бурого угля (общий объем - около 150 миллионов тонн).

Как отмечает Белстат, белорусский экспорт каменного угля в 2018 году составил 853,9 тысячи тонн на сумму 74,9 миллиона долларов. Из них в Украину пошло 588,5 тысячи тонн (против 0,6 тысячи тонн в 2017 году) на 50,3 млн долларов. Импорт каменного угля составил 1648,5 тысячи тонн, в том числе из Казахстана - 374,9 тысячи тонн, из РоSSии - 1273,5 тысячи тонн.

Антрацит из Беларуси экспортировали в 2018 году 107,3 тысячи тонн на сумму 9,3 миллиона долларов. Из этого количества 102,2 тысячи тонн на 8,8 миллиона долларов было поставлено в Украину (в 2017 году - 0,3 тысячи тонн). Импорт антрацита в Беларусь , по информации Белстата, составил 173 тысячи тонн. Почти весь антрацит - из РоSSии.

"Радио Свобода" отмечает, что настоящим источником происхождения этого угля могут быть подконтрольные группировкам "ДНР" и "ЛНР" районы Донбасса. В августе 2018 года в белорусских СМИ уже высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь с неподконтрольного властям Донбасса.

Напомним, что Украина из-за роSSийской оккупации потеряла на Донбассе 115 из 150 угольных шахт. В результате страна столкнулась с дефицитом угля, который вынуждена покрывать импортными поставками.